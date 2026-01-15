Предыдущим клубом Карседо был кипрский "Пафос".
"Я позвонил нескольким людям, которые знают его по Испании. Получил достаточно странную информацию, диаметрально противоположную. Одни говорят, что это прям футбольный гик, который четко придерживается схем, знающий парень о футболе. Другие говорят, что он по всем своим характеристикам не главный тренер, а помощник", — сказал Гурцкая в программе "Это футбол, брат!".
Под руководством Хуана Карседо "Пафос" выиграл чемпионат и Кубок Кипра. Контракт специалиста со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2028 года.
После 18 туров красно-белые с 29 очками располагаются на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Гурцкая: я получил о Карседо странную информацию
Агент Тимур Гурцкая раскрыл инсайдерскую информацию о новом главном тренере московского "Спартака" Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"