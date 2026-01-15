Об этом сообщила пресс-служба "Зенита". Отмечается, что Костин начал работать в основном составе команды на должности тренера по физической подготовке. Ранее специалист занимал аналогичную позицию в академии санкт-петербуржцев, а также работал во второй команде "Зенита" и тренировал молодежный состав.
Кирилл Костин является воспитанником "Газпром"-Академии. За время спортивной карьеры он играл в молодежке сине-бело-голубых и в "Зените-2". Также на его счету выступления за португальскую "Лейрия", петербургское "Динамо", "Сочи" и "Челябинск".
"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 18-ти туров команда Сергея Семака набрала 39 очков и отстает на одно очко от лидирующего "Краснодара".
Костин пополнил тренерский штаб "Зенита"
Бывший защитник "Зенита" Кирилл Костин вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых.
Фто: ФК "Зенит"