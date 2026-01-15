"Акрон" усилился 19-летним уругвайским полузащитником

Об этом сообщила пресс-служба "Акрона". 19-летний уругвайский футболист стал первым новичком команды в текущее зимнее трансферное окно. В составе "Акрона" он будет выступать под 10-м номером. Отмечается, что игрок уже начал тренировки с тольяттинцами во время сбора в Абу-Даби.
Аревало начал играть за "Монтевидео Сити" в августе 2025 года. За все время в уругвайском клубе он записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 500 тысяч евро.
"Акрон" завершил первую часть сезона РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 21 очко за 18 туров чемпионата России.
"Акрон" объявил о трансфере крайнего полузащитника Кевина Аревало из уругвайского "Монтевидео Сити".
Фото: ФК "Акрон"