- Рахимова хорошо знаю, я с ним работал. Если вы хотите, чтобы ваша команда была в середине таблицы, то назначайте его главным тренером. Сильных тренеров на самом деле много, но вот талантливых очень мало. Рахимов - сильный тренер, но не талантливый. Он никогда не сможет быть в тройке лидеров, какую бы команду в России ни тренировал. Он хорошо знает тренерскую работу, прекрасно во всем разбирается, но его человеческие качества никогда не позволят ему стать лидером. Если "Рубин" это увидел и решил, что команде нужно бороться за тройку, то отставка Рахимова - правильное решение.
Что касается Артиги, то тут непросто судить. Вроде его работа даже нравилась, но как он справится с "Рубином", пока трудно сказать. Но клуб выбрал этот вариант, чтобы попробовать рискнуть. Ему надоело быть в середняках: он хочет быть в лидерах. Но когда хочешь быть в лидерах, порой принимаешь неоднозначные решения.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: Рахимов - сильный тренер, но не талантливый, он никогда не сможет быть в тройке лидеров
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов в интервью Rusfootball.info высказался об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского "Рубина" и назначении на эту должность Франка Артиги.
РИА Новости