Наумов: Рахимов - сильный тренер, но не талантливый, он никогда не сможет быть в тройке лидеров

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов в интервью Rusfootball.info высказался об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера казанского "Рубина" и назначении на эту должность Франка Артиги.
РИА Новости
- Рахимова хорошо знаю, я с ним работал. Если вы хотите, чтобы ваша команда была в середине таблицы, то назначайте его главным тренером. Сильных тренеров на самом деле много, но вот талантливых очень мало. Рахимов - сильный тренер, но не талантливый. Он никогда не сможет быть в тройке лидеров, какую бы команду в России ни тренировал. Он хорошо знает тренерскую работу, прекрасно во всем разбирается, но его человеческие качества никогда не позволят ему стать лидером. Если "Рубин" это увидел и решил, что команде нужно бороться за тройку, то отставка Рахимова - правильное решение.

Что касается Артиги, то тут непросто судить. Вроде его работа даже нравилась, но как он справится с "Рубином", пока трудно сказать. Но клуб выбрал этот вариант, чтобы попробовать рискнуть. Ему надоело быть в середняках: он хочет быть в лидерах. Но когда хочешь быть в лидерах, порой принимаешь неоднозначные решения.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится