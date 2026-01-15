"Ну, как всегда, когда с коллегой встречаешься перед игрой, ты здороваешься, какие-то несколько дежурных фраз, ну и все. А что здесь такого-то? Я еще раз говорю, я высказал свою позицию, я от нее не отказываюсь. А если вдруг он как-то там обиделся или что-то еще, ну окей, я никак не могу на это повлиять", — сказал Слуцкий в выпуске на канале FONBET.
Ранее Слуцкий назвал неэтичным поведение Гусева и раскритиковал его слова о работе тренера по физической подготовке Луиса Мартинеса. Наставник "Динамо" работал вместе с испанцем в тренерском штабе Валерия Карпина.
Напомним, команды Ролана Гусева и Леонида Слуцкого встретятся во время зимнего сбора. Матч "Динамо" с "Шанхай Шэньхуа" состоится 23 января.
Бело-голубые проводят подготовку ко второй части сезона в ОАЭ. На данный момент команда Гусева занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
Слуцкий – о Гусеве: я от своей позиции не отказываюсь. Если он обиделся, ну окей
Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий ответил, поздоровается ли он при встрече с наставником "Динамо" Роланом Гусевым.
Фото: ТАСС