"Однозначно рад, что Бабаев остаётся в московском "Динамо". Он молодой и перспективный игрок. Так уходить в "Спартак" было бы абсолютно неправильно", — приводит слова Колыванова "Матч ТВ".
В среду, 14 января "Динамо" объявило о продлении контракта с Ульви Бабаевым. Стороны подписали трудовое соглашение до 2029 года с опцией продления на один сезон. Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский "Спартак".
В нынешнем сезоне Бабаев вышел на поле в 15-ти матчах, в которых записал на свой счет пять голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость форварда оценивается в 750 тысяч евро. "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
Колыванов: рад, что Бабаев остаётся в "Динамо"
Бывший футболист "Динамо" Игорь Колыванов высказался о продлении контракта нападающего Ульви Бабаева с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо"