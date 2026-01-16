- Воронов - игрок будущего. Иметь в своём составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом, - приводятся слова тренера в телеграме "армейцев".
О трансфере 18-летнего игрока армейцы объявили 31 декабря. Трудовой договор с футболистом будет действовать до 2030 года. В этом сезоне форвард выходил на поле в 15 встречах за "Урал" и четыре раза поразил ворота соперников.
ЦСКА с 36 баллами в активе идёт четвёртым в чемпионате России.
"Это игрок будущего": Челестини объяснил, почему ЦСКА подписал 18-летнего форварда
Фото: ПФК ЦСКА