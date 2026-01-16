Гранат поддержал продление контракта Бабаева с "Динамо"

На фоне слухов о возможном интересе со стороны "Спартака" бывший футболист отметил, что игроку важно закрепиться в родной команде и только потом думать о серьезных шагах в карьере.
- Воспитанник "Динамо", я считаю, должен дальше приносить пользу клубу. И рано какие-то большие переходы делать, потому что он ещё в "Динамо" не доказал, что он игрок основного состава, - передаёт слова Граната "Советский спорт".
"Динамо" объявило о продлении соглашения с Бабаевым 14 января. Новый контракт рассчитан до 2029 года и включает опцию пролонгации еще на один сезон.
В текущем сезоне форвард провел 15 матчей и забил пять мячей. "Динамо" после первой части чемпионата занимает 10-е место в РПЛ с 21 очком.