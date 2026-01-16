Пономарёв раскритиковал "Спартак" за выбор Карседо

Он скептически отнесся к выбору руководства клуба и заявил, что для работы в такой команде нужен специалист с более понятным послужным списком.
- Такую сумасшедшую команду, как "Спартак", нельзя доверять тренерам, которые ничего не добились. Карседо - кот в мешке, - цитирует эксперта Metaratings.ru.
Напомним, в начале января столичный клуб сообщил о заключении контракта с испанским тренером. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года.
"Спартак" с 29 баллами в активе идёт шестым в чемпионате России. После зимнего перерыва команда Карседо сыграет против "Сочи", поединок запланирован на 1 марта.
