По словам тренера, ключевую роль сыграли планы самого футболиста, который хочет повысить свои шансы на попадание в сборную Бразилии перед чемпионатом мира.
- Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием попасть на ЧМ. Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав сборной. Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба, - сказал специалист в интервью пресс-службе клуба.
"Зенит" сообщил о продаже игрока в "Крузейро" 10 января. По данным прессы, за хавбека бразильский клуб заплатит около 30 миллионов евро.
Напомним, с момента перехода в петербургскую команду полузащитник принял участие в 15 поединках и дважды отметился забитыми мячами.
"Зенит" идет на второй строчке РПЛ, имея в копилке 39 баллов. После возобновления чемпионата команда Семака дома примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.
Семак назвал причины ухода Жерсона после полугода в "Зените"
Наставник "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему петербургский клуб согласился расстаться с полузащитником Жерсоном.
Фото: ФК "Зенит"