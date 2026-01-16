"Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь", - цитирует Иосифова "Чемпионат".
Никита Иосифов выступает за словенский "Целе" с августа 2024 года. Всего россиянин провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 12 забитых мячей и 14 голевых передач. Ранее полузащитник был игроком московского "Локомотива", испанских "Вильярреала Б", "Кастельона" и "Мирандеса".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" интересовался Иосифовым. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1,2 миллионов евро.
Полузащитник "Целе" Иосифов высказался об интересе со стороны "Спартака"
Полузащитник "Целе" Никита Иосифов высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Фото: ФК "Целе"