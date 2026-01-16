Дзюба оценил работу Слуцкого в "Шанхай Шэньхуа"

"В Китае всё хорошо у него, единственное, чего не хватило, — чемпионства, всё к этому шло. Но команде, которая всю жизнь пятое место занимала, тяжело, у них нет такого менталитета победителя", — приводит слова Дзюбы ТАСС.
В предыдущем сезоне команда Слуцкого стала второй в чемпионате Китая, а также выиграла Суперкубок страны. Вместе с российским специалистом "Шанхай Шэньхуа" впервые вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.
54-летний тренер возглавил "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. Ранее он работал в казанском "Рубине", "Уралане" из Элисты, "Москве", самарских "Крыльях Советов", ЦСКА, английском "Халле" и нидерландском "Витессе". Слуцкий трижды приводил к чемпионству России ЦСКА, а также вместе с армейцами дважды завоевывал Кубок и Суперкубок страны.
