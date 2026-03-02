Маркиньос - о победе "Спартака" над "Сочи": очень рады, что выиграли

Мы хотели сыграть, очень рады, что сыграли сегодня и выиграли.Сложные дни, сложные матчи. Уже думаем о том, как прилететь в Москву, отдохнуть и сыграть против "Динамо", - сказал Маркиньос корреспонденту Rusfootball.info.
Напомним, матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" должен был состояться первого марта, но был перенесен на следующий день из-за беспилотной опасности.
Матч 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" завершился со счетом 3:2 в пользу "Спартака".
В четверг, 5 марта, "Спартак" сыграет с "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.