Об этом сообщила пресс-служба "Ротора". Трошечкин подписал контракт с волгоградским клубом на полтора года.
29-летний полузащитник является воспитанником академии "Локомотива". Ранее он играл в в "Ростове", "Факеле", "Тосно", "Авангарде", "Химках", "Ахмате", "Пари НН" и тульском "Арсенале". На его счету 131 матч РПЛ, в которых он забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.
За все время карьеры футболиста Трошечкин провел 277 матчей, в которых записал на свой счет 30 забитых мячей и оформил 21 ассист. Вместе с "Тосно" он выиграл Кубок России в сезоне-2017/18, в составе "Химок" игрок дошел до финала турнира в сезоне-2019/20.
"Ротор" занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 30 очков за 21 тур.
"Ротор" подписал обладателя Кубка России Трошечкина
Фото: ПФК "Арсенал"