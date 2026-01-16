"На твоем месте должен был быть я". Мостовой – о назначении Жиркова в "Динамо"

"Послал сообщение Гусеву: "Как же ты так смог?" Юрку [Жиркова] я видел в день назначения. Просто встретились. Поболтали, посмеялись. Сказал: "Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я". Хоть увидел бы Дубай!" — приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".
Ролан Гусев был назначен главным тренером бело-голубых 23 декабря. Трудовое соглашение специалиста с клубом действует до конца текущего сезона. До этого он был назначен исполняющим обязанности главного тренера в связи с уходом Валерия Карпина.
Ранее "Динамо" объявило о том, что в тренерский штаб Ролана Гусева вошли бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Жиркову 42 года. Он завершил спортивную карьеру в 2022 году. С 2013 по 2016 год Жирков играл в "Динамо". Также на его счету выступления за ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Зенит" и "Химки".
