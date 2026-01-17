Матчи Скрыть

Гонду рассказал, что его удивило в ЦСКА

Нападающий ЦСКА поделился эмоциями после перехода в московский клуб из "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА
Лусиано Гонду отметил, что уже успел почувствовать атмосферу в команде и оценить работу на тренировках.

- Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Ещё мне нравится игровая идея главного тренера, - сказал форвард клубной пресс-службе.

Напомним, 11 января футболист стал игроком "армейцев". В этом сезоне он записал на свой счёт два гола и две передачи в 22 матчах за "Зенит".

ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. 1 марта команда на выезде сыграет с "Ахматом" в 19-м туре.

