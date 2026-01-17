Баринов пообещал раскрыть всю правду об уходе из "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о своём уходе из " Локомотива ".

Фото: ПФК ЦСКА

Баринов дал понять, что решение о смене команды было принято заранее, и менять его он уже не собирался.



- Наверное, я скажу об этом чуть позже. Расскажу всю правду. Думаю, что даже перед началом чемпионата. Мог ли остаться в "Локомотиве"? Нет. Я уже решил сразу, что уйду, - сказал футболист на ютуб-канале Fonbet.



Ранее 29-летний воспитанник "железнодорожников" официально стал игроком армейского клуба, подписав контракт на три с половиной года.



Футболист в этом сезоне провёл 17 матчей, трижды поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Локомотив