Баринов пообещал раскрыть всю правду об уходе из "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о своём уходе из "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА
Баринов дал понять, что решение о смене команды было принято заранее, и менять его он уже не собирался.

- Наверное, я скажу об этом чуть позже. Расскажу всю правду. Думаю, что даже перед началом чемпионата. Мог ли остаться в "Локомотиве"? Нет. Я уже решил сразу, что уйду, - сказал футболист на ютуб-канале Fonbet.

Ранее 29-летний воспитанник "железнодорожников" официально стал игроком армейского клуба, подписав контракт на три с половиной года.

Футболист в этом сезоне провёл 17 матчей, трижды поразил ворота соперников и сделал шесть голевых передач.

