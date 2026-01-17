Акинфеев: пора ЦСКА выходить на те вершины, которые были

По словам голкипера, "армейцам" пора возвращаться на прежний уровень и снова бороться за самые высокие места.
- Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Кстати Радимов сейчас спрашивал Фабио по поводу трансферов. Я думаю, что команда хорошая подбирается, - сказал Акинфеев на ютуб-канале Fonbet.
Акинфеев - воспитанник ЦСКА и выступает за первую команду с 2003 года. На его счету 813 матчей за клуб.
ЦСКА имеет в активе 36 набранных очков и располагается на четвёртой строчке в чемпионате России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет четыре балла.
Фото: ПФК ЦСКА