Бывший футболист ЦСКА посоветовал Акинфееву завершить карьеру

- У Акинфеева была пара ошибок. У Игоря большой авторитет в команде, чтобы нивелировать такие пробелы. Ну вот в текущем сезоне он стал меньше играть. Игорь просто стоит на линии - это уже возрастное. Он уже сам должен определиться стоит ли ему продолжать карьеру или нет. Я бы посоветовал ему закончить в этом году, - передаёт слова ветерана ЦСКА "Спорт день за днём".
Акинфеев на протяжении всей карьеры является игроком ЦСКА. В этом сезоне голкипер провёл в РПЛ 14 матчей и пропустил 13 голов. В трёх поединках ему удалось сохранить свои ворота "сухими". Контракт футболиста с ЦСКА действует до середины 2026 года.
ЦСКА с 36 баллами в активе располагается на четвёртой позиции в таблице. На первой строчке в чемпионате идёт "Краснодар", набравший 40 очков.
Владимир Пономарёв, в прошлом игрок ЦСКА, поделился мнением о выступлении вратаря московской команды Игоря Акинфеева.
