Гранат высказался о слухах вокруг ухода Бителло из "Динамо"

По его словам, бразилец является важной фигурой для команды, и его потеря может серьёзно сказаться на игре бело-голубых.
- Это один из ключевых игроков "Динамо". Его уход точно ослабит "Динамо", но насколько, покажет сезон. Если москвичи успеют найти замену, то потерю можно будет нивелировать, - передаёт слова бывшего игрока москвичей Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет "Гремио".
В текущем сезоне Бителло провёл 23 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Динамовцы с 21 баллом в активе располагаются на десятой строчке в РПЛ.
