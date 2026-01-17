Экс-защитник "Динамо" вернулся в Южную Америку

Бывший защитник московского " Динамо " Диего Лаксальт продолжит карьеру в Уругвае.

Фото: ФК "Динамо"

О переходе 32-летнего футболиста объявил "Пеньяроль" в социальных сетях.



Сообщается, что соглашение оформлено на правах свободного агента, при этом срок контракта официально не уточняется.



Напомним, в августе столичный клуб расторг контракт с Лаксальтом по взаимному согласию. Футболист выступал за москвичей с лета 2021 года и за четыре сезона провёл 78 матчей.