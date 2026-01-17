Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
16:00
ЧелябинскНе начат

Экс-защитник "Динамо" вернулся в Южную Америку

Бывший защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт продолжит карьеру в Уругвае.
Фото: ФК "Динамо"
О переходе 32-летнего футболиста объявил "Пеньяроль" в социальных сетях.

Сообщается, что соглашение оформлено на правах свободного агента, при этом срок контракта официально не уточняется.

Напомним, в августе столичный клуб расторг контракт с Лаксальтом по взаимному согласию. Футболист выступал за москвичей с лета 2021 года и за четыре сезона провёл 78 матчей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится