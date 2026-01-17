Гранат высказался об отсутствии Вендела в расположении "Зенита"

Ранее Сергей Семак подтвердил, что бразилец не прилетел на первый этап подготовки в Катар и готов понести наказание.
Гранат отметил, что подобное поведение для хавбека не в новинку, но на игре команды это обычно не сказывается.
- В прошлых сезонах он тоже приезжал позже всех или опаздывал на сборы, но потом выходил и играл ключевую роль. Какие-то санкции нужны. С моральной точки зрения опоздания - это не очень хорошо. В каком-то смысле Вендел является исключением из правил, - цитирует Граната Metaratings.ru.
Вендел играет за "Зенит" с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись голом и тремя результативными передачами.
