Экс-игрок ЦСКА назвал трансфер Дивеева усилением для "Зенита"

По его мнению, защитник способен сразу стать важной частью обороны петербургского клуба и принести пользу тренерскому штабу Сергея Семака.
- Я считаю, это хорошее усиление для "Зенита". Дивеев и Нино станут основной парой центральных защитников петербургской команды. Хороший защитник уровня сборной России. В ЦСКА Дивеев не вписывался в схему Челестини с высокой линией обороны, для которой нужна хорошая скорость, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".
Напомним, Дивеев на этой неделе заключил долгосрочный контракт с петербургским клубом. В этом сезоне защитник забил два гола в 16 матчах чемпионата России.
"Зенит" имеет в копилке 39 очков и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на один балл. В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака на своём поле примет "Балтику".