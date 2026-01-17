- Думаю, что три клуба будут бороться за чемпионство в оставшейся части сезона. Это "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА. Времени для раскачки нет, в еврокубках мы сейчас не участвуем, так что борьба начнется сразу, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
В этом сезоне с 40 баллами в активе лидирует "Краснодар". В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", набравшие в первой части сезона 39 и 37 очков соответственно. ЦСКА располагается на четвёртой позиции с 36 очками.
Напомним, чемпионат возобновится после зимнего перерыва в конце февраля.
Семшов назвал тройку главных претендентов на чемпионство в РПЛ
Игорь Семшов, экс-игрок ряда российских команд, считает, что чемпионская гонка в нынешнем сезоне РПЛ будет разыграна между тремя клубами.
Фото: ФК "Краснодар"