Хавбек "Пари НН" прокомментировал информацию об интересе "Локомотива"

"В "Локомотиве" работает Михаил Галактионов, с которым мы хорошо знакомы. Между нами очень хорошие человеческие отношения. Мне нравится этот тренер. Но я игрок "Пари НН" и думаю только об этой команде", - цитирует Майга "СЭ".
Ранее в прессе сообщалось, что 30-летний футболист из Мали попал в предварительный список московского "Локомотива" как потенциальная замена ушедшему в ЦСКА опорному полузащитнику Дмитрию Баринову.
Майга защищает цвета "Пари НН" с 2022 года. Контракт игрока с нижегородским клубом действует до лета 2027-го. В этом сезоне хавбек принял участие в 15 матчах РПЛ и Кубка России, в которых не отличился голевыми действиями.
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга ответил на вопрос об интересе "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"