Дмитрий Булыкин: "Локомотив" в чемпионской гонке, но конкуренты мощнее

Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Думаю, не стоит списывать "Локомотив" со счетов, они в чемпионской гоне. Понятно, что конкуренты выглядят мощнее, но, как мы знаем – в футболе все возможно. Главное, чтобы "Локо" грамотно провел зимнюю паузу. Ушел Баринов, но Батраков сможет его заменить и стать лидером команды", - сказал Булыкин.

Зимнюю паузу "Локомотив" встретил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

Следующий матч команда проведёт 28 февраля - в 19-м туре чемпионата России "Локомотив" на домашнем поле сыграет с "Пари НН".

