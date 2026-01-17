Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Дзюба: уровень РПЛ падает, иностранцы стали менее качественными

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба высказался об уровне Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Акрон"
"Уровень лиги у нас упал и 100% просел по сравнению с тем, что было раньше, но не так сильно, как об этом все кричат. Уровень у нашей лиги падает, потому что сейчас иностранцы стали менее качественными. Но еще много ребят пришли из ФНЛ, грубо говоря. Не может быть такого, что из ФНЛ придет много ребят, а чемпионат усилится", — приводит слова Дзюбы Sport24.

Артем Дзюба выступает за "Акрон" с 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять голов и четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с тольяттинским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Команда Заурбека Тедеева после 18-ти прошедших туров чемпионата России набрала 21 очко. На данный момент "Акрон" занимает девятое место в турнирной таблице. Первый после зимнего перерыва матч тольяттинцев состоится 28 февраля. В этот день "Акрон" в гостях сыграет с "Оренбургом".

