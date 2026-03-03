В руководстве "Крыльев" прокомментировали информацию о долгах перед футболистами

- На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта.
Что касается сотрудников клуба, сотрудников базы, Академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области — все получали и получают зарплаты по графику так как выплаты производятся из внебюджетных источников, - цитирует Яковлева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" на протяжении двух месяцев не получают заработную плату. Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игроков "Крыльев", подтвердил данную информацию.
В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Магомеда Адиева на выезде уступила московскому "Динамо" со счетом 0:4. Это поражение стало самым крупным для самарцев в истории противостояния с бело-голубыми. По итогам 19 сыгранных туров самарский клуб занимает 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.