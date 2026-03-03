В руководстве "Крыльев" прокомментировали информацию о долгах перед футболистами

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев прокомментировал информацию о долгах по зарплате.

Фото: ФК "Крылья Советов"

- На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта.