Агент рассказал, почему Сильянов пропустил матч с "Пари НН"

Агент игрока "Локомотива" Александра Сильянова Владимир Кузьмичев высказался о состоянии футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
Футбольный агент заявил, что врачи "Локомотива" порекомендовали игроку сделать небольшую паузу из-за травмы.

"Это решение медицинского штаба.
У него на сборах была травма, хотя в последней контрольной игре он принял участие. Тем не менее, после этого матча врачи порекомендовали сделать небольшую паузу. Так у Александра все нормально, тренируется. Думаю, скоро увидим на поле", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Матч "Локомотива" против "Пари НН" в рамках 19-го тура РПЛ состоялся 28 февраля. Московский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Александр Сильянов выступает в составе "Локомотива" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" правый защитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

