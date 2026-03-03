Агент рассказал, почему Сильянов пропустил матч с "Пари НН"

"Это решение медицинского штаба.У него на сборах была травма, хотя в последней контрольной игре он принял участие. Тем не менее, после этого матча врачи порекомендовали сделать небольшую паузу. Так у Александра все нормально, тренируется. Думаю, скоро увидим на поле", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".
Матч "Локомотива" против "Пари НН" в рамках 19-го тура РПЛ состоялся 28 февраля. Московский клуб одержал победу со счетом 2:1.
Александр Сильянов выступает в составе "Локомотива" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" правый защитник провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.