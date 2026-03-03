Смолов считает, что Глушенков никогда не уйдёт из "Зенита"

"Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие.И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать. Вот сейчас вернут еврокубки. "Зенит" там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живёт в хорошем городе", - сказал Смолов в видео на Youtube-канале BetBoom Sports.
Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.