Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
20:00
ЗенитНе начат

Смолов считает, что Глушенков никогда не уйдёт из "Зенита"

Федор Смолов поддержал слова журналиста Андрея Панкова, который заявил, что Максим Глушенков никогда не уйдет из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Федор Смолов заявил, что Максим Глушенков никогда не уйдет из "Зенита" из-за своей ментальности.

"Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие.
И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать. Вот сейчас вернут еврокубки. "Зенит" там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живёт в хорошем городе", - сказал Смолов в видео на Youtube-канале BetBoom Sports.

Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 22 матча, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится