В "Атланте Юнайтед" объяснили, почему Миранчук не попадает в стартовый состав

- В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия, из-за которой сыграл всего одну игру и провел на поле 45 минут. Поэтому мы все еще восстанавливаем его форму.
Сейчас с ним все в порядке. Мы ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав. Возможно, это уже будет в субботу, - цитирует Винклера Sport24.
"Атланта Юнайтед" в нынешнем сезоне уступила на выезде в рамках МЛС "Цинциннати" (0:2) и "СХ Эрткуэйкс" (0:2) - в обоих матчах Алексей Миранчук выходил на замену и провел суммарно на поле 47 минут.
Напомним, что российский полузащитник выступает за американский клуб с июня 2024 года, всего он провел 52 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт Миранчука с клубом рассчитан до конца 2027 года.