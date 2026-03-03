В "Атланте Юнайтед" объяснили, почему Миранчук не попадает в стартовый состав

Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер объяснил, почему Алексей Миранчук не играет с первых минут.

Фото: ФК "Атланта Юнайтед"

- В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия, из-за которой сыграл всего одну игру и провел на поле 45 минут. Поэтому мы все еще восстанавливаем его форму.