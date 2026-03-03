Матчи Скрыть

Солари: арбитр незаслуженно дал мне желтую карточку в матче с "Сочи"

Игрок "Спартака" Пабло Солари высказался о желтой карточке, полученной в матче 19-го тура РПЛ против "Сочи".
Игрок заявил, что не очень понял решение арбитра дать ему желтую карточку в матче с "Сочи".

"Да, есть такой момент с большим количеством желтых карточек. Что касается этой конкретной игры, то арбитр мне дал ее незаслуженно.
Я ничего не говорил и ничего не делал, не очень понял этого решения. В целом, бывает, что эмоции в пылу борьбы зашкаливают и появляются желтые карточки, которые стоят пропуска матчей, нужно над этим работать", - сказал Солари "Матч ТВ".

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и "Спартаком" состоялся вчера, 2 марта, на стадионе "Фишт". Красно-белые одержали победу со счетом 3:2. Пабло Солари получил желтую карточку в добавленное ко второму тайму время.

Аргентинский футболист выступает в составе московского клуба с февраля 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 25 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

