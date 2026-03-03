Матчи Скрыть

Агент Джикии рассказал, погасил ли турецкий клуб долги перед защитником

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, рассказал, закрыл ли клуб долги перед футболистом.
Фото: ФК "Антальяспор"
По словам Кузьмичева, для Турции долги - распространенная история, однако клуб выплатил Джикии зарплату.

- Для Турции это довольно распространенная история. Но ребятам заплатили, сейчас ситуация более-менее нормальная.
Долги перед Георгием погашены? Перед всей командой, да, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".


Ранее сообщалось, что турецкий "Антальяспор" имеет задолженность перед футболистами и персоналом клуба.

Георгий Джикия выступает за турецкий клуб с лета прошлого года, всего он вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Контракт 32-летнего россиянина с "Антальяспором" рассчитан до конца следующего сезона.

