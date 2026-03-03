Футбольный агент рассказал, есть ли задержки по зарплате в "Крыльях Советов"

- Задержка существует, но ребятам сказали, что в ближайшее время этот вопрос должен закрыться.
Пока мы спокойно реагируем, всякое бывает, надо с пониманием отнестись. Посмотрим, если ситуация продолжится, тогда будем принимать меры, предусмотренные регламентом, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" на протяжении двух месяцев не получают заработную плату.
В 19 туре Российской Премьер-Лиги команда Магомеда Адиева на выезде уступила московскому "Динамо" со счетом 0:4. Это поражение стало самым крупным для самарцев в истории противостояния с бело-голубыми. По итогам 19 сыгранных туров самарский клуб занимает 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.