Футбольный агент рассказал, есть ли задержки по зарплате в "Крыльях Советов"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболистов "Крыльев Советов" Вадима Ракова и Никиты Чернова, рассказал, есть ли в самарском клубе задержки по зарплате.

Фото: ФК "Крылья Советов"





- Задержка существует, но ребятам сказали, что в ближайшее время этот вопрос должен закрыться.

Пока мы спокойно реагируем, всякое бывает, надо с пониманием отнестись. Посмотрим, если ситуация продолжится, тогда будем принимать меры, предусмотренные регламентом, - цитирует Кузьмичева



Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" на протяжении двух месяцев не получают заработную плату.



