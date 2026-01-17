Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Камоцци не уверен, что "Спартак" продлит контракт с Максименко

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци оценил перспективы вратаря "Спартака" Александра Максименко подписать новый контракт со "Спартаком".

Фото: РИА Новости
"Максименко — хороший голкипер, воспитанник клуба, но иногда он допускает ошибки, влияющие на результат. Новый контракт? Не уверен. Все будет зависеть от его игры во второй части сезона", — приводит слова Камоцци "РБ Спорт".

Действующий контракт Максименко с красно-белыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Вратарь принял участие в 18-ти матчах за "Спартак", в которых пропустил 23 мяча. В текущем сезоне на его счету пять "сухих" встреч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость голкипера в 4,5 миллиона евро.

Московская команда набрала 29 очков за 18 прошедших туров РПЛ. На данный момент "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится