Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Челестини рассказал, какие позиции нужно усилить ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить армейцам в текущее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"
"Конечно. Нам нужно больше игроков. В конце концов, ушёл Дивеев, а пришёл Гонду, у которого не совсем та же позиция. Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера", — сказал Челестини в видео на YouTube-канале Fonbet.

Ранее ЦСКА усилился полузащитником Дмитрием Бариновым, который играл за "Локомотив" с 2015 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Кроме того, армейцы обменяли защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, выступавшего за "Зенит". Дивеев представлял ЦСКА с 2019 года.

Команда Фабио Челестини на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров армейцы набрали 36 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится