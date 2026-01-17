Челестини рассказал, какие позиции нужно усилить ЦСКА

"Конечно. Нам нужно больше игроков. В конце концов, ушёл Дивеев, а пришёл Гонду, у которого не совсем та же позиция. Поэтому, конечно, нужен центральный защитник. Мы также хотим усилить позицию вингера", — сказал Челестини в видео на YouTube-канале Fonbet.
Ранее ЦСКА усилился полузащитником Дмитрием Бариновым, который играл за "Локомотив" с 2015 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Кроме того, армейцы обменяли защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, выступавшего за "Зенит". Дивеев представлял ЦСКА с 2019 года.
Команда Фабио Челестини на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров армейцы набрали 36 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить армейцам в текущее трансферное окно.
