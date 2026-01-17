"Стараюсь не читать, но все равно где-то вылазит. Я человек устойчивый и справляюсь с этим нормально. Хочу выразить большую благодарность болельщикам ЦСКА. Очень много поддержки, "добро пожаловать", ну прям много. Со стороны "Локомотива" тоже болельщики есть, которые мне пишут хорошие слова", — сказал Баринов в интервью на YouTube-канале ЦСКА.
ЦСКА объявил о подписании Дмитрия Баринова 13 января. Игрок заключил контракт с клубом до конца сезона-2028/29. В составе армейцев он будет выступать под номером 6. Баринов выступал за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В 2019 году он стал капитаном красно-зеленых. Вместе с московской командой Дмитрий выиграл чемпионат России, а также стал трехкратным обладателем Кубка страны.
Команда Фабио Челестини завершила первую часть сезона на четвертом месте. После 18-ти туров армейцы набрали 36 очков. "Локомотив" записал в свой актив на одно очко больше и расположился на третьей строчке.
Баринов рассказал, как справляется с негативом после ухода из "Локо"
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, как справляется с негативом на фоне его ухода из "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА