Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнИдёт
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Агент Маркиньоса подтвердил интерес "Црвены Звезды" к игроку "Спартака"

Агент игрока "Спартака" Маркиньоса Саму Эмпресарио прокомментировал информацию об интересе "Црвены Звезды" к футболисту.
Фото: ФК "Спартак"
"Интерес "Црвены Звезды" к Маркиньосу действительно есть, но официальных предложений пока не было", - сказал Эмпресарио "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Црвена Звезда" предложила 5 миллионов евро за футболиста.

Маркиньос выступает в составе "Спартака" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с бразильским игроком рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится