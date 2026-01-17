"Интерес "Црвены Звезды" к Маркиньосу действительно есть, но официальных предложений пока не было", - сказал Эмпресарио "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Црвена Звезда" предложила 5 миллионов евро за футболиста.
Маркиньос выступает в составе "Спартака" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с бразильским игроком рассчитано до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Агент Маркиньоса подтвердил интерес "Црвены Звезды" к игроку "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"