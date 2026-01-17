Стала известна зарплата, которую предлагает "Црвена Звезда" Маркиньосу - источник

По информации источника, сербский клуб предлагает футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Црвена Звезда" хочет купить Маркиньоса за 5 миллионов евро.
Бразильский игрок выступает за московский клуб с начала августа 2024 года. Всего за клуб левый вингер провел 56 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Спартак"