Стала известна зарплата, которую предлагает "Црвена Звезда" Маркиньосу - источник

Стала известна сумма зарплаты, которую предлагает "Црвена Звезда" игроку "Спартака" Маркиньосу.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, сербский клуб предлагает футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Црвена Звезда" хочет купить Маркиньоса за 5 миллионов евро.

Бразильский игрок выступает за московский клуб с начала августа 2024 года. Всего за клуб левый вингер провел 56 матчей, забил 7 голов и отдал 15 результативных передач.

Источник: "Чемпионат"

