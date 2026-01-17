"Челябинск" победил "Пари НН" в товарищеском матче

"Челябинск" одержал победу над "Пари НН" со счетом 1:0.

Фото: ФК "Пари НН"

Единственный гол в матче забил защитник Хетаг Кочиев на 18-й минуте встречи.



Товарищеские матчи



Гол: Кочиев, 18.



"Пари НН": Медведев, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ермаков, Тичич, Лесовой, Боселли, Грулёв.



2 тайм: Лукьянов, Александров, Крашевский, Каккоев, Кастильо, Смелов, Пигас, Майга, Гуренко, Калинский, Бедошвили.



"Челябинск": Тусеев, Жиров, Гудков, Кочиев, Игрок на просмотре, Самойлов, Кертанов, Комиссаров, Игрок на просмотре, Пушкарёв, Урванцев.



2 тайм: Тусеев, Агаев, Маляров, Кочиев, Абдуллин, Палкин, Емельянов, Игрок на просмотре, Игрок на просмотре, Эза.