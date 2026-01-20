В ПАОКе высказались о возможном переходе Дркушича из "Зенита"

"Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из "Зенита", - приводит слова пресс-службы ПАОКа "СЭ".
Ранее сообщалось, что греческий ПАОК заинтересован в приобретении защитника "Зенита" Вани Дркушича в зимнее трансферное окно.
Всего на счету Дркушича 30 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах. Ранее словенец выступал в РПЛ за "Сочи". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Фото: ФК "Зенит"