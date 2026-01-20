Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

В ПАОКе высказались о возможном переходе Дркушича из "Зенита"

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос о возможном переходе защитника "Зенита" Вани Дркушича.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из "Зенита", - приводит слова пресс-службы ПАОКа "СЭ".

Ранее сообщалось, что греческий ПАОК заинтересован в приобретении защитника "Зенита" Вани Дркушича в зимнее трансферное окно.

Всего на счету Дркушича 30 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах. Ранее словенец выступал в РПЛ за "Сочи". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится