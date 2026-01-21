Ранее журналист Фред Аугусто сообщал, что в ближайшее время Кассьерра может перейти в бразильский "Атлетико Минейро".
"Его уход напрашивался. Если поначалу легионер много забивал и приносил пользу, то потом что-то застопорилось. Может быть, Кассьерра немного успокоился и снизил к себе требования. А может были внутренние конфликты", — отметил Кирьяков в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" в июле 2022 года за 4,5 млн евро. На данный момент в составе сине-бело-голубых колумбиец провел 127 матчей, забил 49 мячей и отдал 23 результативные передачи, включая 16 игр, 7 голов и 2 ассиста в первой части сезона 2025/2026.
Контракт Кассьерры с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.
Кирьяков: уход Кассьерры из "Зенита" напрашивался
Бывший футболист "Динамо" Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном уходе из "Зенита" колумбийского нападающего Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"