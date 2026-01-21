Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Кирьяков: уход Кассьерры из "Зенита" напрашивался

Бывший футболист "Динамо" Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном уходе из "Зенита" колумбийского нападающего Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее журналист Фред Аугусто сообщал, что в ближайшее время Кассьерра может перейти в бразильский "Атлетико Минейро".

"Его уход напрашивался. Если поначалу легионер много забивал и приносил пользу, то потом что-то застопорилось. Может быть, Кассьерра немного успокоился и снизил к себе требования. А может были внутренние конфликты", — отметил Кирьяков в беседе с "Евро-Футбол.Ру".

Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" в июле 2022 года за 4,5 млн евро. На данный момент в составе сине-бело-голубых колумбиец провел 127 матчей, забил 49 мячей и отдал 23 результативные передачи, включая 16 игр, 7 голов и 2 ассиста в первой части сезона 2025/2026.

Контракт Кассьерры с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится