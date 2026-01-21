Матчи Скрыть

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Тренер "Спартака" Карседо: читать новости о себе я не планирую

Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал, как относится к давлению со стороны СМИ.
Фото: ФК "Спартак"
Испанец возглавил красно-белых 5 января.

"Мы прекрасно понимаем, что работа тренера состоит из этого. Давление — часть нашей профессии. "Спартак" — очень большой клуб, и давление здесь будет соответствующим. Сам лично читать новости и Telegram?каналы я не планирую, буду концентрироваться на своей работе. Но важную информацию мне будут давать", — сказал Карседо в разговоре с "Матч ТВ".

Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе. В 19 туре красно-белые сыграют в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Матч состоится 1 марта.

