За ЦСКА Рахимич выступал с 2001 по 2014 год.
"Конечно, я готов к предложениям из России. Я ведь провел там значительную часть сознательной жизни. Несколько лет назад мы с женой перебрались в Стамбул из-за наших пацанов, которым надо было здесь учиться и за которыми необходимо постоянно следить. Сейчас ребята подросли, повзрослели. Думаю, что семье теперь проще отпустить меня в Россию, тем более проблем с прямыми авиарейсами из Стамбула и обратно нет", — передает слова Рахимича "Спорт-Экспресс".
Элвер Рахимич провел за ЦСКА 347 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 14 результативных передач, выиграв с армейцами пять чемпионских титулов, семь Кубков России, пять Суперкубков страны и Кубок УЕФА.
Последним местом работы Рахимича был боснийский "Железничар", в котором он с июня 2024-го по июнь 2025 года занимал должность спортивного директора.
Экс-игрок ЦСКА Рахимич рассказал, что готов к предложениям из России
Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич заявил, что готов работать тренером в России.
Фото: ПФК ЦСКА