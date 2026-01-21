Колосков поделился мнением о том, возможен ли бойкот ЧМ-2026 из-за политики США

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о том, действительно ли бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года возможен.

Фото: РФС





"Ничего не будет. Бойкот абсолютно исключен. Разве кто-то будет мстить Америке? Понимаете, чем это обернется для тех государств, которые решатся на такой шаг? ФИФА их просто зароет", — передает слова Колоскова



Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность бойкота мирового первенства, часть игр которого пройдет в США, из-за намерений американского президента Дональда Трампа присоединить к Америке Гренландию.