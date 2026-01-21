Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Колосков поделился мнением о том, возможен ли бойкот ЧМ-2026 из-за политики США

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение о том, действительно ли бойкот чемпионата мира по футболу 2026 года возможен.
Фото: РФС
Ранее сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность бойкота мирового первенства, часть игр которого пройдет в США, из-за намерений американского президента Дональда Трампа присоединить к Америке Гренландию.

"Ничего не будет. Бойкот абсолютно исключен. Разве кто-то будет мстить Америке? Понимаете, чем это обернется для тех государств, которые решатся на такой шаг? ФИФА их просто зароет", — передает слова Колоскова "Спорт-Экспресс".

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

