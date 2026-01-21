Вторую команду казанского клуба турок тренировал с июля 2023 года.
"Легендарный для нашего клуба Карадениз возглавил возрожденный "Рубин-2" в июле 2023 года, проведя у руля команды три сезона в LEON-Второй лиге Б. За это время "Рубин-2" дважды завоевал бронзовые медали.
Благодарим Гекдениза Карадениза за вклад в развитие молодых футболистов, желаем добиться новых высот в тренерской карьере!" — говорится в сообщении клуба.
Под руководством турецкого специалиста "Рубин-2" провел 68 официальных матчей, в которых одержал 30 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.
В бытность футболистом Гекдениз Карадениз играл за "Рубин" с 2008 по 2018 год до самого завершения игровой карьеры. На счету Карадениза — 300 матчей, 52 забитых мяча, 56 результативных передач в составе "Рубина". С казанским коллективом Гекдениз выиграл два чемпионских титула (2008, 2009), Кубок (2011/2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).
Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"
Гекдениз Карадениз оставил должность главного тренера "Рубина-2" по истечении срока действия контракта.
Фото: ФК "Рубин"