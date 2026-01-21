Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Карадениз покинул пост главного тренера "Рубина-2"

Гекдениз Карадениз оставил должность главного тренера "Рубина-2" по истечении срока действия контракта.
Фото: ФК "Рубин"
Вторую команду казанского клуба турок тренировал с июля 2023 года.

"Легендарный для нашего клуба Карадениз возглавил возрожденный "Рубин-2" в июле 2023 года, проведя у руля команды три сезона в LEON-Второй лиге Б. За это время "Рубин-2" дважды завоевал бронзовые медали.

Благодарим Гекдениза Карадениза за вклад в развитие молодых футболистов, желаем добиться новых высот в тренерской карьере!" — говорится в сообщении клуба.

Под руководством турецкого специалиста "Рубин-2" провел 68 официальных матчей, в которых одержал 30 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

В бытность футболистом Гекдениз Карадениз играл за "Рубин" с 2008 по 2018 год до самого завершения игровой карьеры. На счету Карадениза — 300 матчей, 52 забитых мяча, 56 результативных передач в составе "Рубина". С казанским коллективом Гекдениз выиграл два чемпионских титула (2008, 2009), Кубок (2011/2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится