Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Березовский: опоздание Вендела несправедливо по отношению к другим игрокам "Зенита"

Бывший вратарь московского "Динамо" Роман Березовский прокомментировал опоздание полузащитника "Зенита" Вендела на зимний сбор санкт-петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что хавбек не прилетел на первый сбор команды в Катар и готов заплатить штраф.

"Возможно, у Вендела есть пункт в контракте, что ему позволено поздно приезжать на сборы. Для общей картины и остальных футболистов это, конечно, не очень хорошо. Есть доля несправедливости. Может быть, Вендел так делает с позволения клуба. Не могу вспомнить такие случаи в моей практике, на сборах все всегда были в расположении клуба", — передает слова Березовского Metaratings.

В первой части сезона 2025/2026 Вендел провел за "Зенит" 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал 3 результативные передачи. Контракт хавбека с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.

