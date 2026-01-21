Березовский: опоздание Вендела несправедливо по отношению к другим игрокам "Зенита"

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что хавбек не прилетел на первый сбор команды в Катар и готов заплатить штраф.
"Возможно, у Вендела есть пункт в контракте, что ему позволено поздно приезжать на сборы. Для общей картины и остальных футболистов это, конечно, не очень хорошо. Есть доля несправедливости. Может быть, Вендел так делает с позволения клуба. Не могу вспомнить такие случаи в моей практике, на сборах все всегда были в расположении клуба", — передает слова Березовского Metaratings.
В первой части сезона 2025/2026 Вендел провел за "Зенит" 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал 3 результативные передачи. Контракт хавбека с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.
Бывший вратарь московского "Динамо" Роман Березовский прокомментировал опоздание полузащитника "Зенита" Вендела на зимний сбор санкт-петербургского клуба.
