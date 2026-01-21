Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Бубнов заявил, что действующие защитники "Зенита" сильнее новичка команды Дивеева

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о переходе в "Зенит" защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА
На данный момент, кроме Дивеева, в заявке питерцев есть центральные защитники Нино, Страхиня Эракович, Нуралы Алип и Ваня Дркушич.

"Дивеев габаритный, у него невысокая скорость, в этом проблема будет. Если брать Эраковича, Дркушича и Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

Дивеев перешел в "Зенит" за 2 млн евро, подписав с клубом контракт до 30 июня 2029 года.

