Бубнов заявил, что действующие защитники "Зенита" сильнее новичка команды Дивеева

На данный момент, кроме Дивеева, в заявке питерцев есть центральные защитники Нино, Страхиня Эракович, Нуралы Алип и Ваня Дркушич.
"Дивеев габаритный, у него невысокая скорость, в этом проблема будет. Если брать Эраковича, Дркушича и Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".
Дивеев перешел в "Зенит" за 2 млн евро, подписав с клубом контракт до 30 июня 2029 года.
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о переходе в "Зенит" защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА