Как сообщает Metaratings, этими клубами являются грозненский "Ахмат", махачкалинское "Динамо", тольяттинский "Акрон", "Пари НН" и "Оренбург".
По данным источника, будущее футболиста зависит от спортивного блока красно-белых — будет ли это аренда или же полноценный трансфер в другую команду.
Даниил Зорин является воспитанником "Спартака". За основную команду спартаковцев игрок выступает с 2022 года, на данный момент в составе команды он провел 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач, включая 6 игр, один гол и 2 голевых паса в первой части сезона 2025/2026.
Зорин уже дважды отправлялся в аренду — в минское "Динамо" (август — декабрь 2023; 11 матчей, 7 забитых мячей, 2 результативные передачи, 1 трофей) и грозненский "Ахмат" (февраль — июнь 2025; 14 игр, 2 гола). Контракт Даниила со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.
Игрок "Спартака" Зорин попал в сферу интересов пяти клубов РПЛ — источник
Фото: ФК "Спартак"