Россиянин Ондуа рассказал, что сталкивался с расизмом в Европе

С июля 2023 года Ондуа играет за швейцарский "Серветт". На профессиональном уровне он также выступал за московский ЦСКА (2014), датский "Вайле" (2016–2017), луганскую "Зарю" (2018), махачкалинский "Анжи" (2018–2019) и немецкий "Ганновер" (2021–2023).
"В Германии и Швейцарии я сталкивался с расизмом. Слышал расистские выкрики в свой адрес. В России такого никогда не было.
При этом в Европе меня всегда спрашивают: "Ну как там у вас, много расистов?" А я вспоминаю время в "Локомотиве", где раньше не было темнокожих игроков, но меня приняли, как своего. Именно там я почувствовал, что такое любовь и братство", — сказал Ондуа в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Гаэль Ондуа провел за основную команду ЦСКА один матч, в котором не отметился результативными действиями. С 2014 по 2015 год он также выступал за дубль армейцев (29 матчей, 3 гола). В России Ондуа также играл за "Анжи" (27 игр, 0 результативных действий).
Фото: Getty Images